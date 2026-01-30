ЗАРЕЖДАНЕ...
Област Кюстендил преминава успешно процеса по превалутиране
© ФОКУС
Общинските кметове информираха, че няма проблеми по места и касите на администрациите работят нормално. Последните дни хората се разплащат предимно с левове и не се очакват сътресения. Няма констатирани нарушения от страна на търговците. В магазинната мрежа се пазарува предимно с евро.
От Комисията за защита на потребителите обясниха, че жалбите и сигналите намаляват. Проверките обаче продължават в същия ритъм. “Ние проверяваме само крайния продавач, не проверяваме доставчиците", подчертаха от КЗП.
“Продължаваме с проверките в производствените предприятия, за да следим суровините. Поне до 31 март ще продължим да проверяваме. Ако установим, че има нарушения, ще сигнализираме", увериха от Областната дирекция по безопасност на храните.
ОД на МВР - Кюстендил и ТД на ДАНС казаха, че при тях няма постъпили сигнали и жалби.
“Радващо е, че нещата вървят спокойно. Влизаме в нормален режим. Опасенията бяха повече от това, което се случи", посочи инж. Методи Чимев и изказа благодарност на кметовете и регионалните институции за съвместната работа.
Още по темата
/
Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро състояние. Засега кредите остават стабилни
09:33
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01
Увериха: Има достатъчно време за всеки, на който са му останали левове - да си ги смени в евро
27.01
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
27.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката кат...
16:15 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.