Тази събота банките ще работят. Това е последният ден, в който в търговската мрежа в обръщение ще има и левове. От 1 февруари ще се плаща само с евро. Дребни монети има в необходимите количества. Като цяло общините в област Кюстендил преминават успешно процеса по превалутиране. Това заяви областният управител инж. Методи Чимев на заседание на Областния координационен център по въвеждане на еврото, предаде. Останалите институции също дадоха обратна връзка за процеса по смяна на валутата.Общинските кметове информираха, че няма проблеми по места и касите на администрациите работят нормално. Последните дни хората се разплащат предимно с левове и не се очакват сътресения. Няма констатирани нарушения от страна на търговците. В магазинната мрежа се пазарува предимно с евро.От Комисията за защита на потребителите обясниха, че жалбите и сигналите намаляват. Проверките обаче продължават в същия ритъм. “Ние проверяваме само крайния продавач, не проверяваме доставчиците", подчертаха от КЗП.“Продължаваме с проверките в производствените предприятия, за да следим суровините. Поне до 31 март ще продължим да проверяваме. Ако установим, че има нарушения, ще сигнализираме", увериха от Областната дирекция по безопасност на храните.ОД на МВР - Кюстендил и ТД на ДАНС казаха, че при тях няма постъпили сигнали и жалби.“Радващо е, че нещата вървят спокойно. Влизаме в нормален режим. Опасенията бяха повече от това, което се случи", посочи инж. Методи Чимев и изказа благодарност на кметовете и регионалните институции за съвместната работа.