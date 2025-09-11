Обирджиите на златарското ателие в Дупница излизат от ареста

© Фокус Окръжен съд Кюстендил отмени определение на Районен съд - Дупница от 03.09.2025 г., с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“, по отношение на двама обвиняеми - на 18 години и непълнолетен - и двамата неосъждани, по обвинение за кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия в град Дупница, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд. По отношение на пълнолетния И. Б., Окръжен съд Кюстендил взема мярка за неотклонение "Парична гаранция“, в размер на 1 500 лева.



По отношение на непълнолетното момче - мярка за неотклонение "Предаване под надзора на родител“, а именно – под надзора на неговия баща, което да се извърши срещу подписка, с която последния да се задължи да упражнява възпитателен надзор върху обвиняемия, да следи поведението му и да осигури явяването му пред разследващия орган и съда.



Съдът предупреждава родителя, че при виновно неизпълнение на поетите задължения може да му бъде наложена глоба в предвидения в чл.386 ал.3 от НПК размер. Обвиняемият следва да се освободи незабавно, освен ако не се задържа на друго основание.



Определението на Окръжен съд Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.



Въззивният съд споделя извода на Районен съд Дупница, който е напълно обоснован с данните по делото и видно от подадените жалби – не е предмет на оспорване, че събраните до момента доказателства са годни да формират обосновано предположение за съпричастността на двамата обвиняеми в извършване на престъплението, в което са обвинени.



Факт е, че за това престъпление по отношение на пълнолетния И. Б. се предвижда наказание "лишаване от свобода“ – от една до десет години, а по отношение на непълнолетния обвиняем, съгласно чл.63 ал.1 т.3 от НК – наказание "лишаване от свобода“ до три години.



Според въззивният съд обаче, неправилна е преценката на РС Дупница за наличие на предпоставки спрямо двамата обвиняеми да бъде взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“.



Трудовата и социална ангажираност на обвиняемия И. Б. и наличието на реална адресна регистрация в страната очертават отсъствието на опасност същия да се укрие. И. Б. не е осъждан, съвсем скоро е навършил пълнолетие, няма данни за регистрирани противообществени прояви като непълнолетен; има професионална квалификация като "кетъринг оператор – приготвяне на храни и ястия“, придобита в Италия, полага труд.



От момента, в който е бил установен от разследващите органи, е оказвал пълно съдействие на разследването и е предал намиращите се у него отнети вещи. Данните по делото по-скоро сочат, че деянието е незряла, въпреки пълнолетието на дееца, постъпка, имаща инцидентен характер, а не е израз на формиран престъпен уклон.



При това положение вземането на мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо И. Б. на този етап би могло да се окаже неоправдана репресия, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.



Следва да се има предвид, че по отношение на непълнолетните обвиняеми законодателят е предвидил особени правила, касаещи наказателното производство, наказанията, които могат да бъдат наложени, а също и мерките за неотклонение, които биха могли да бъдат взети спрямо тях.



Мярката за неотклонение "Задържане под стража“ се взема в изключителни случаи. В конкретния случай, въпреки сравнително високата степен на обществена опасност на деянието, не се разкрива наличие на такава на извършителя, който е учащ, не е осъждан и няма регистрирани противообществени прояви до момента.



Липсват данни, обосноваващи предположение за съществуваща вероятност същият да се укрие, тъй като са събрани доказателства, че живее с родителите си, които са трайно установени на постоянен адрес в Италия, нито такива, които да обосновават предположение за възможност от извършване на престъпление.



Въззивният съд счита, че следва да се отхвърли възможността спрямо непълнолетния обвиняем да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение и като найподходяща следва да се определи тази по чл.386 ал.1 т.1 от НПК, а именно – "Предаване под надзор на родител“, по-конкретно – на неговия баща, на когото следва да се укажат вменените му от закона задължения и последици от неизпълнението им, посочва в мотивите си тричленният състав на Окръжен съд Кюстендил.



И. Б. / на 18 г., от гр. Дупница / е привлечен като обвиняем за това, че на 26.08.2025 г., около 18 ч., в гр. Дупница, от магазин за златна и сребърна бижутерия, в съучастие, като съизвършител с непълнолетно момче, са отнели чужди движими вещи, а именно: 22 бр. златни синджири, с общо тегло 65, 53 грама, на обща стойност 11 140, 10 лева, като за извършването на кражбата е използвано МПС – скутер.