ЗАРЕЖДАНЕ...
ОбС в Кюстендил ще избере временен кмет на село Вратца
© ФОКУС
Съгласно чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетва от новоизбрания. Целта на разпоредбата е да се гарантира непрекъснатото функциониране на местната власт и осъществяването на правомощията на органа на изпълнителната власт.
В тази връзка Общинският съвет – Кюстендил следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Вратца. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс – да е български гражданин, навършил 18 години към изборния ден, да не е поставен под запрещение, да не изтърпява наказание лишаване от свобода и да е живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.
Предложението е длъжността временно изпълняващ кмет на кметство село Вратца да бъде поета от Борислав Панчов Илиев, който отговаря на законовите изисквания, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
С цел защита на обществения интерес и осигуряване на изпълнението на функциите на кмет на кметство, предвидени в чл. 46 от ЗМСМА, се предлага да бъде допуснато предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Още по темата
/
"Сух режим" в Бараково
21.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След хиляди километри пътуване мечките Гордо и Флоренция вече са ...
20:43 / 25.02.2026
Скиор загина на писта в Пирин
19:20 / 25.02.2026
Бачево чака гости на Тодоровден
16:29 / 25.02.2026
БЧК събра подкрепа от съдиите в Дупница за "Мартеница с кауза"
14:46 / 25.02.2026
Шофьор пострада при сблъсък в Дупница
12:21 / 25.02.2026
Осогово приема стартове по сноуборд крос
09:42 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.