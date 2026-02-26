Общинският съвет – Кюстендил предстои да избере временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Вратца, предаде. Това се случва след предсрочното прекратяване на пълномощията на досегашния кмет, поради неговата смърт.Съгласно чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетва от новоизбрания. Целта на разпоредбата е да се гарантира непрекъснатото функциониране на местната власт и осъществяването на правомощията на органа на изпълнителната власт.В тази връзка Общинският съвет – Кюстендил следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Вратца. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс – да е български гражданин, навършил 18 години към изборния ден, да не е поставен под запрещение, да не изтърпява наказание лишаване от свобода и да е живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.Предложението е длъжността временно изпълняващ кмет на кметство село Вратца да бъде поета от Борислав Панчов Илиев, който отговаря на законовите изисквания, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет.С цел защита на обществения интерес и осигуряване на изпълнението на функциите на кмет на кметство, предвидени в чл. 46 от ЗМСМА, се предлага да бъде допуснато предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.