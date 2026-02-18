Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Общинската избирателна комисия (ОИК) – Кюстендил прекрати предсрочно пълномощията на кмета на кметство Вратца, предаде ФОКУС.

В комисията е постъпило писмо от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, с което се уведомява, че на 10 февруари 2026 г. е починал Валентин Точев, избран за кмет на село Вратца.

Членовете на ОИК са се запознали с представените документи, удостоверяващи настъпилите обстоятелства, и на законово основание са взели решение за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Изпратено е уведомление до Централната избирателна комисия, която следва да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на населеното място.