ОИЦ – Кюстендил е поставил основния си фокус върху Фонда за справедлив преход и енергийната ефективност, предаде. През изминалата година Областен информационен център – Кюстендил е продължил активно да подкрепя гражданите, бизнеса и местните власти, като е поставил специален акцент върху Фонда за справедлив преход и мерките за енергийна ефективност.В рамките на годината са проведени 24 информационни събития, участвали са над 500 души, представители на общини, бизнес, НПО, образователни институции и граждани.Близо 300 консултации са проведени по процедурата "Диверсификация и адаптиране на МСП към икономическия преход“. Организирани са срещи във всички 9 общини на област Кюстендил, проведено е и специализирани събития по Interreg VI-A България – Сърбия.В ОИЦ – Кюстендил са подадени около 800 запитвания, обработени от експертите. Отчитат се и над 76 000 гледания в социалните мрежи."С реализираните инициативи Центърът утвърди ролята си на ключов посредник между европейските програми и региона, в подкрепа на устойчивото развитие, енергийния преход и активното участие на гражданите и бизнеса“, посочиха от ОИЦ – Кюстендил.