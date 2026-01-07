ЗАРЕЖДАНЕ...
ОИЦ – Кюстендил с фокус върху Фонда за справедлив преход
© ФОКУС
В рамките на годината са проведени 24 информационни събития, участвали са над 500 души, представители на общини, бизнес, НПО, образователни институции и граждани.
Близо 300 консултации са проведени по процедурата "Диверсификация и адаптиране на МСП към икономическия преход“. Организирани са срещи във всички 9 общини на област Кюстендил, проведено е и специализирани събития по Interreg VI-A България – Сърбия.
В ОИЦ – Кюстендил са подадени около 800 запитвания, обработени от експертите. Отчитат се и над 76 000 гледания в социалните мрежи.
"С реализираните инициативи Центърът утвърди ролята си на ключов посредник между европейските програми и региона, в подкрепа на устойчивото развитие, енергийния преход и активното участие на гражданите и бизнеса“, посочиха от ОИЦ – Кюстендил.
Още по темата
/
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
27.11
МИР разпределя 61 млн. лева между малки и средни предприятия за разработване на зелени решения
16.10
ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евро. Наблюдава се ръст на вятърните турбини
09.10
Георг Георгиев: Енергийната сигурност и зелената трансформация са области, в които България и Саудитска Арабия могат да постигнат партньорство от полза за целия регион
01.10
Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако това се случи с българските ТЕЦ-ове и мини!
29.09
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
29.09
Цените на бензина, дизела и битовия газ могат да скочат заради директива на ЕС, която ще започнем да прилагаме
22.09
Още от категорията
/
Община Банско обяви: До 5 януари няма да може да плащате онлайн, както и на касите за битови сметки
30.12
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.