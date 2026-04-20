Областната дирекция на МВР – Кюстендил отчете общо 64 досъдебни производства, образувани в хода на предизборната кампания на територията на региона, потвърдиха от ОДМВР - Кюстендил за Blagoevgrad24.bg.
В хода на кампанията в дирекцията и в районните управления са постъпили 42 сигнала, свързани с нарушения на изборното законодателство.
По всички сигнали са извършени проверки, като събраните материали са докладвани на прокуратурата. В резултат на това са образувани общо 64 досъдебни производства.
