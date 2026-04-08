Областната дирекция на МВР – Кюстендил въвежда засилени мерки за сигурност в региона за предстоящите Великденски празници. От полицията съобщиха за ФОКУС, че е осигурена засилена охрана за богослуженията и празничните събития. Екипи на пожарната ще дежурят в големите храмове по време на литургиите, за да гарантират безопасността на гражданите.
Районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ вече са извършили проверки на всички църкви и манастири, в които ще се провеждат богослужения. Не са установени нарушения, като обектите са приведени в съответствие с изискванията за безопасност.
Засилен ще бъде и пътният контрол в периода от 9 до 13 април. Повишено полицейско присъствие ще има по основните пътни артерии и автомагистрала "Струма“, където се очаква интензивен трафик. Най-голямо струпване на хора и автомобили традиционно се очаква в района на Рилски манастир. От полицията призовават водачите да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови маневри и да паркират само на обозначените места.
От органите на реда отправят и редица препоръки към гражданите с цел предотвратяване на инциденти и престъпления по време на празниците. Във връзка с активната търговия с животни около Великден и Гергьовден, стопаните трябва да бъдат особено внимателни при контакт с непознати купувачи. Препоръчва се да не допускат външни лица без надзор в имотите си и да не съхраняват големи суми пари в домовете си.
Заради струпването на хора около храмове и пазари, се увеличава и рискът от джебчийски кражби. Гражданите трябва да пазят личните си вещи, да държат чантите и портфейлите си на сигурно място и да бъдат бдителни в тълпите.
От полицията напомнят, че при отсъствие от дома е важно да се вземат мерки за защита на имуществото – да не се разгласява публично отсъствието, да се проверят заключванията и при възможност да се помолят съседи да наглеждат жилището.
Специално внимание се обръща и на пътуващите. Автомобилите трябва да бъдат технически изправни, а водачите – подготвени за натоварен трафик. Препоръчва се най-опитният шофьор да поеме управлението, да се спазват ограниченията на скоростта и да не се шофира след употреба на алкохол.
При излети сред природата гражданите трябва да палят огън само на обозначените и обезопасени места, за да се избегнат пожари.
От институциите апелират за повишено внимание и отговорно поведение, за да преминат празничните дни спокойно. При необходимост или съмнение за престъпление гражданите могат да подават сигнали на телефон 112.
