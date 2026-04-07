Служители на полицията в Кюстендил са предприели незабавни действия след получен сигнал, че в кафе-аперитив в кв. "Изток“ в Кюстендил, на граждани се предлагат парични суми, за да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила на предстоящите избори.

В Районното управление на МВР в Кюстендил е образувано бързо полицейско производство за престъпление, свързано с изборното законодателство, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

При извършената проверка в обекта, стопанисван от лице, известно с противозаконна дейност, са установени седем души. От трима от тях са иззети различни суми пари на обща стойност 2900 евро.

Лицата са задържани със заповед на полицията, а за случая е уведомена прокуратурата.

Само преди ден служители на МВР в Дупница провериха търговски обект в село Баланово по сигнал за купуване на гласове. По данни на полицията са раздавани хранителни продукти и са опрощавани задължения с цел влияние върху вота. При акцията е иззета тетрадка с имена и суми, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

От МВР напомнят, че е създадена денонощна телефонна линия за подаване на сигнали, свързани с изборния процес. Сигнали могат да се подават и на публикуваните телефони на ОДМВР и районните управления в областта, както и чрез електронна поща.