На 05.02.2026 г. в РУ-Сандански е получено съобщение за това, че около 10:00 часа на същата дата в близост до закусвалня в града са открити гилзи.Проверка на полицейските служители е установила около 19 използвани гилзи от халосни патрони.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.