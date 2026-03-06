Младите журналисти от клуб "Гласът на ОДК“ към Обединен детски комплекс – Кюстендил се запознаха с богатото нумизматично наследство на Кюстендил и региона, предаде. Любознателните репортери посетиха зала "Асклепий“ към Регионален исторически музей – Кюстендил, където разгледаха постоянната експозиция, посветена на нумизматичния фонд на културния институт. Колекцията съдържа над 40 000 монети, събирани и съхранявани през дългогодишната история на музея.По време на посещението учениците се срещнаха с доц. д-р Светослава Филипова, която им разказа повече за монетите и тяхното значение като исторически източник. Те научиха, че Кюстендил е един от най-старите градове в България, което обяснява и голямото разнообразие от монети и монетни съкровища – от VI век пр. Хр. до наши дни. Още в древността градът е известен като Пауталия – важен римски и търговски център, в който се секат и собствени монети. Години наред чрез дарения, откупки и най-вече благодарение на археологически проучвания в музея постъпват ценни културни паметници, които разкриват сведения за политическия, икономическия и културния живот в региона.Малките журналисти видяха и научиха повече за най-ранната монета в колекцията – на тракийското племе бизалти, сечена през V век пр. Христа. Освен единични монети, те разгледаха и колективни находки, както и научиха през какви етапи преминават старинните парични знаци – от откриването им до тяхното експониране в музейна среда.В нумизматичния фонд се съхраняват сребърни и бронзови монети на македонските царе, както и монети на редица антични полиси от Балканите и Мала Азия – Тасос, Атина, Дирахион, Аполония, Истиея, както и римски републикански денари.Най-многобройни са монетите, сечени през периода на Римската империя (I–V век). Особено ценни са римските провинциални монети, изработвани в градовете на империята, които изобразяват местни особености, събития, личности и архитектурни паметници. Учениците научиха и любопитни подробности за монетите от древния град Пауталия.В колекцията присъстват и десетки монети от Средновековието – медни и билонови корубести монети скифати от Византия и България, сребърни монети на цар Иван Александър, както и венециански матапани и дукати. Богата е и колекцията от монети от късното средновековие и Възраждането – ранноосмански акчета, френски и полски грошове, както и сребърни талери на западноевропейски владетели и градове. Значителна е и колекцията от монети на Третата българска държава, юбилейни емисии, ордени и медали.В изложбената зала е представена част от това впечатляващо нумизматично богатство, което разказва историята на региона чрез един от най-интересните исторически източници – монетите.