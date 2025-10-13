ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Новото съоръжение е монтирано в големия плувен басейн на Спортния интернат по плуване и позволява той да се използва ефективно и през зимните месеци.
Благодарение на преградната стена водата се охлажда по-бавно и запазва топлината си за по-дълго време, което осигурява по-комфортни условия за тренировки и подготовка на плувците.
Дарението е още един пример за успешно партньорство между бизнеса и спорта в Сандански, обединени от общата цел – да се създават по-добри условия за развитие на младите таланти и за утвърждаването на града като водеща спортна дестинация в България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: