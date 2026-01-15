ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново и модерно ученическо общежитие посреща децата в Раждавица
© ФОКУС
В рамките на проекта е извършен цялостен основен ремонт на сградата, както и нейното пълно оборудване и обзавеждане. С реализираните дейности са създадени условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, приобщаваща и енергийно ефективна образователна среда.
Новата среда е насочена към подкрепа на учениците, повишаване на мотивацията им за учене и самоподготовка, както и към подобряване на образователните резултати.
Общата стойност на проекта възлиза на 698 908 евро.
