В Основно училище "Св. Паисий Хилендарски“ - Кюстендил бе открито новото Монтесори пространство за подготвителните групи, създадено с грижа, вдъхновение и стремеж към по-свободна, активна и детски ориентирана образователна среда, предаде. Това е място, в което всяко дете може да открива света със собствен темп, чрез опит и игра, в спокойна атмосфера, която насърчава самостоятелността и естественото любопитство.Пространството е изцяло оборудвано с Монтесори материали, в изпълнение на проект "Силен старт“. Благодарение на тях подготвителните групи вече могат да развиват уменията си в среда, която подкрепя индивидуалния подход и интересите на всяко дете, като им дава възможност да се концентрират, да избират и да се учат чрез практическа дейност.Събитието беше уважено от представители на Община Кюстендил и Регионално управление на образованието, чието присъствие подчерта значимостта на новото пространство и подкрепата за подобни инициативи в училищната общност.За празничната атмосфера допринесоха изпълненията на децата от вокална група "Калпазани“ и децата от подготвителни групи "Любопитко“ и "Многознайко“, които внесоха много настроение и детски усмивки в тържеството. Техните песни, движения и искрено вълнение превърнаха откриването в истински цветен и радостен празник.