Ново Монтесори пространство в кюстендилско училище
Пространството е изцяло оборудвано с Монтесори материали, в изпълнение на проект "Силен старт“. Благодарение на тях подготвителните групи вече могат да развиват уменията си в среда, която подкрепя индивидуалния подход и интересите на всяко дете, като им дава възможност да се концентрират, да избират и да се учат чрез практическа дейност.
Събитието беше уважено от представители на Община Кюстендил и Регионално управление на образованието, чието присъствие подчерта значимостта на новото пространство и подкрепата за подобни инициативи в училищната общност.
За празничната атмосфера допринесоха изпълненията на децата от вокална група "Калпазани“ и децата от подготвителни групи "Любопитко“ и "Многознайко“, които внесоха много настроение и детски усмивки в тържеството. Техните песни, движения и искрено вълнение превърнаха откриването в истински цветен и радостен празник.
