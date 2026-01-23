ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново LED осветление и интелигентна система вече работят в Рила
© ФОКУС
Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на изпълнението му е извършена цялостна подмяна на съществуващите осветителни тела с нови, използващи светодиодна (LED) технология. На места са монтирани и нови унифицирани рогатки и елементи за закрепване, съобразени със съвременните изисквания за безопасност и устойчивост.
В допълнение е внедрена модерна система за управление и мониторинг на уличното осветление. Тя позволява визуализация и контрол на енергийното потребление в реално време, както и бързо откриване на повреди. Това ще допринесе за по-ефективна поддръжка на системата, намаляване на разходите и подобряване на качеството на уличното осветление.
От общината посочват, че реализирането на проекта ще доведе до значително намаляване на енергийната консумация, по-ниски експлоатационни разходи и по-добра осветеност в населените места.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отчетено е повишение на цените за платено паркиране в Банско и Пе...
18:57 / 22.01.2026
Хибриден автомобил се запали на пътя Кюстендил – София
18:58 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.