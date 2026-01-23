Община Рила отчита успешното изпълнение на проект за въвеждане на съвременни енергийно ефективни мерки за уличното осветление, предаде. Основната цел на реализираните дейности е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в град Рила и селата Пастра, Падала и Смочево.Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на изпълнението му е извършена цялостна подмяна на съществуващите осветителни тела с нови, използващи светодиодна (LED) технология. На места са монтирани и нови унифицирани рогатки и елементи за закрепване, съобразени със съвременните изисквания за безопасност и устойчивост.В допълнение е внедрена модерна система за управление и мониторинг на уличното осветление. Тя позволява визуализация и контрол на енергийното потребление в реално време, както и бързо откриване на повреди. Това ще допринесе за по-ефективна поддръжка на системата, намаляване на разходите и подобряване на качеството на уличното осветление.От общината посочват, че реализирането на проекта ще доведе до значително намаляване на енергийната консумация, по-ниски експлоатационни разходи и по-добра осветеност в населените места.