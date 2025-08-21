ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Новите майстори" и "Стените, които ни свързват" в Босилеград
До 23 август, отново по покана на сдружение "ГЛАС" – Босилеград, една част от школата ще творят поредната запомняща се босилеградска стена. За това лято визията на бъдещия стенопис е създаден изцяло от дипломирания архитект Живко Христов.
Тази година акцентът е поставен върху 60-годишнината от смъртта на един от най-известните босилеградчани – Йордан Захариев“.
"Започваме наистина един много изключително сложен, труден и важен проект.
Йордан Захариев се завръща върху стените на родния Босилеград. Ангелът хранител на Краището вече добива очертания върху една от централните фасади на родния му град. Сложна задача... сложна емоционално, сложна технически, сложна като отговорност“, каза Евгени Серафимов.
Предходните години "Новите майстори“ сътвориха в Босилеград "Модерно и традиционно", "Ефекта на пеперудата" и "Минало несвършено".
Йордан Захариев е географ, етнограф, фолклорист, диалектолог, член кореспондент на БАН от 1937 година. Роден е на 3 март 1877 година в Босилеград, тогава село в състава на Кюстендилската каза, Османска империя в семейството на Захари и Спасена.
Учи до първи прогимназиален клас в Босилеград, след което завършва Кюстендилското педагогическо училище. Учителства две години в родния си град. През 1897 г. записва Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София. Завършва с отличие специалностите география и педагогика. През 1904 година се жени за Евгения Димитрова Кюркчиева. Двамата имат 3 деца: Недка, Боян и Асен.
От 1901 до 1908 г. е прогимназиален учител в Босилеград. Дългогодишен директор на непълната девическа гимназия (1909 - 1922) и на смесената гимназия в Кюстендил (1922 – 1934).
Наред с научната си дейност той е и активен културен деятел в Кюстендил. Председател на настоятелството на читалище “Братство" (1928) и актьор–любител; уредник на Градския музей (1919 и 1930); един от основателите и пръв председател на туристическото дружество “Осоговец"; председател на културно-стопанското дружество “Кюстендил" (1928).
Завършва земния си път на 8 май 1965 година в Кюстендил.
