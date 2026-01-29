В Младежки център – Кюстендил беше представена информация за предстоящи безплатни обучителни курсове, предаде. Те са насочени към ученици и младежи. В събитието участваха безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил, както и представители на образователни институции.Презентацията е част от проекта "Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, който се реализира от Община Кюстендил и е насочен към подкрепа на личностното и професионалното развитие на младите хора.Директорът на дирекция "Интелигентно планиране и регионално развитие“ Детелина Фускова представи програмата за обучение, предназначена за младежи на възраст от 13 до 29 години. Предвижда се провеждането на курсове по английски език и дигитална грамотност, като обучението е безплатно и включва учебни материали, съвременна обучителна среда и сертификат след успешно завършване.От общинската администрация посочиха, че инициативата има за цел да повиши уменията и конкурентоспособността на младите хора и да подпомогне тяхната реализация на пазара на труда.