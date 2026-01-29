ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови възможности за обучение за младежи в Кюстендил
© ФОКУС
Презентацията е част от проекта "Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, който се реализира от Община Кюстендил и е насочен към подкрепа на личностното и професионалното развитие на младите хора.
Директорът на дирекция "Интелигентно планиране и регионално развитие“ Детелина Фускова представи програмата за обучение, предназначена за младежи на възраст от 13 до 29 години. Предвижда се провеждането на курсове по английски език и дигитална грамотност, като обучението е безплатно и включва учебни материали, съвременна обучителна среда и сертификат след успешно завършване.
От общинската администрация посочиха, че инициативата има за цел да повиши уменията и конкурентоспособността на младите хора и да подпомогне тяхната реализация на пазара на труда.
Още от категорията
/
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
09:08
Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Гоце Делчев с предупреждение
18:32 / 28.01.2026
С фото-документална изложба в Кюстендил отбелязаха 173 години от ...
18:10 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.