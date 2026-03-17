Информационен ден в Кюстендил ще представи възможностите за подкрепа на малкия и средния бизнес, предаде. Събитието ще се проведе на 19 март от 11.00 часа в конферентната зала на Младежкия център.То се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и е насочено към бизнеса от Югозападния регион, включително област Кюстендил.По време на форума ще бъдат представени два проекта, свързани с подкрепа за българските предприятия – "Scaling the Regions“ по Програма Интеррег България–Сърбия 2021–2027 и инициатива за интернационализация на МСП в рамките на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027.Основен акцент ще бъде поставен върху възможностите за нефинансова подкрепа, развитие на международната дейност и засилване на сътрудничеството между иновационните екосистеми в граничните региони на България и Сърбия.Програмата включва официално откриване, презентации и дискусионен панел с въпроси и отговори. Желаещите да участват могат да се регистрират до 18 март 2026 г. чрез онлайн формуляр.