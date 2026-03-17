ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови възможности за малкия бизнес ще бъдат представени в Кюстендил
© ФОКУС
По време на форума ще бъдат представени два проекта, свързани с подкрепа за българските предприятия – "Scaling the Regions“ по Програма Интеррег България–Сърбия 2021–2027 и инициатива за интернационализация на МСП в рамките на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027.
Основен акцент ще бъде поставен върху възможностите за нефинансова подкрепа, развитие на международната дейност и засилване на сътрудничеството между иновационните екосистеми в граничните региони на България и Сърбия.
Програмата включва официално откриване, презентации и дискусионен панел с въпроси и отговори. Желаещите да участват могат да се регистрират до 18 март 2026 г. чрез онлайн формуляр.
Още от категорията
/
Производители от Кюстендилско предупредиха: Регионът рискува да загуби статута си на овощната градина на България
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дадоха ход на делото за смъртта на 18-годишно момиче край Кюстенд...
17:25 / 16.03.2026
Дупнишките ученици с по-разнообразно меню в стола
16:32 / 16.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.