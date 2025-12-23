ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови възможности за Петрич за близо 6 млн. лв.
Списъкът с одобрените Местни инициативни групи беше публикуван официално от Министерство на земеделието и храните.
Финансирането идва по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.
Стратегията, подадена от Сдружение с нестопанска цел "МИГ Петрич“, е една от одобрените и в началото на следващата година се очаква финализиране на процедурата и подписване на Договор за финансиране с председателя на сдружението – Община Петрич, чрез кмета на общината Димитър Бръчков.
Одобрената Стратегия предвижда мерки за финансиране на проекти, попадащи в различни сектори – публичен, стопански и нестопански.
Ще се финансират проекти на физически и юридически лица с постоянен адрес и стопанска дейност, упражнявана само на територията на община Петрич.
Средствата са предназначени за местното население и местния бизнес.
Ще се финансират проекти, предвиждащи:
– закупуване на техника;
– подобряване на инфраструктурата в земеделското стопанство;
– проекти за подобряване на публична инфраструктура, собственост на общината, училища, читалища, детски градини;
– подобряване на публичните услуги;
– развитие на занаяти.
Стратегията предвижда мерки, предназначени за местното население и местния бизнес, и създава възможности за финансиране на проекти на новорегистрирани и съществуващи микропредприятия, развиващи дейност в рамките на община Петрич, проекти на местни физически лица – занаятчии, както и проекти на земеделски производители.
За отпуснатите средства кандидатстващите няма да се оценяват, съревновават и класират на национално ниво с лица от други региони.
Ще се оценяват и класират единствено проекти, подадени от лица, развиващи и упражняващи дейност в община Петрич.
Това създава възможност за по-голяма сигурност в защитата на проектите и по-голяма бързина в тяхното оценяване и финансиране.
Изключителна е подкрепата на кмета Димитър Бръчков за предприемането на постъпки за кандидатстване на сдружение "МИГ – Петрич“.
За изготвянето на Стратегията бе важна и подкрепата на местното население – земеделски производители, бизнес среди, публичен сектор, както и представители на малцинствата, които се включиха в информационните кампании през последните две години с предложения, мнения и анализи.
Подкрепа дойде и от Общински съвет – Петрич, който я подкрепи с пълно мнозинство.
Участието на представители от различни сектори в дейността на Местната инициативна група се установява и в състава на общото събрание на сдружението, където членуват представители на над 30 различни населени места в общината.
