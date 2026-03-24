На заседание, свикано от областния управител на Кюстендил Кристиян Иванчов, Областният съвет за развитие прие стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Кюстендилска област за периода 2026 – 2027 година, предадеДокументът беше представен от началника на РУО – Кюстендил Мая Стойчева, която подчерта, че стратегията е изготвена на база анализи за всяка община и очертава основните потребности, предизвикателства и взаимодействия между институциите, ангажирани с подкрепата на децата и учениците.В изработването ѝ са участвали представители на общинските администрации, Областната администрация, Регионалната здравна инспекция, Регионалното управление на образованието, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Кюстендил и Обединения детски комплекс в града.Сред основните акценти в стратегията са разширяването на компетентностите на педагогическите специалисти, подобряването на финансирането на подкрепата за учениците, както и засилването на партньорството между институциите с фокус върху обхващането и задържането на децата в образователната система.Стратегическите цели включват създаване на подходяща социално-психологическа среда, осигуряване на квалифицирани специалисти, подобряване на условията за обучение, разширяване на мрежата от образователни институции и повишаване на ефективността на взаимодействието между всички участници в образователния процес.По думите на Мая Стойчева, приобщаващото образование изисква както развитие на педагогическите умения, така и по-широко сътрудничество между учители, родители и институции, както и по-висока обществена чувствителност към проблемите на децата.Данните показват, че през учебната 2025 – 2026 година в област Кюстендил функционират 38 училища и 18 детски градини, като обхванатите деца и ученици са общо 13 789. През предходната учебна година допълнителна подкрепа за личностно развитие е предоставена на 392 деца и ученици със специални образователни потребности, 53 в риск, 124 с изявени дарби и 37 с хронични заболявания.