Нови патрулки за полицейските управления в Кюстендил
© ОД на МВР - Кюстендил
Директорът на ОДМВР – Кюстендил старши комисар Св. Григоров връчи ключовете на автомобилите на ръководителите на трите районни управления. Новите коли ще се използват приоритетно за патрулно-постова дейност и териториално обслужване на населението.
По един от автомобилите, който е хибриден, получават районните управления в Кюстендил, Рила и Дупница.
