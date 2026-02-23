Три районни управления на МВР в област Кюстендил получиха нови служебни автомобили, съобщиха от пресцентъра на. Превозните средства са оборудвани с комуникационен терминал и светлинно-звукова сигнализация.Директорът на ОДМВР – Кюстендил старши комисар Св. Григоров връчи ключовете на автомобилите на ръководителите на трите районни управления. Новите коли ще се използват приоритетно за патрулно-постова дейност и териториално обслужване на населението.По един от автомобилите, който е хибриден, получават районните управления в Кюстендил, Рила и Дупница.