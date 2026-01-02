Община Кюстендил ще закупи допълнителна техника за нуждите на Общинско предприятие "Чистота“, предаде. Инвестицията е на стойност над 422 000 евро и ще позволи придобиването на пет специализирани автомобила, предназначени да подобрят дейностите по почистване и поддръжка на градската среда.Средствата са осигурени от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците по партидата на Община Кюстендил към РИОСВ – София. С тях се предвижда закупуването на два самосвала, един колесен багер товарач, един малък сметосъбиращ автомобил и една комбинирана каналопочистваща машина. Новата техника ще се използва за отводняване и почистване на отводнителната и дъждоприемната канализация.Основната цел на инвестицията е по-ефективното функциониране на общинската система за управление на отпадъците, по-качествено обслужване на населението и създаване на по-комфортна и здравословна жизнена среда за жителите на Кюстендил.