Нови машини за по-чист Кюстендил
Средствата са осигурени от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците по партидата на Община Кюстендил към РИОСВ – София. С тях се предвижда закупуването на два самосвала, един колесен багер товарач, един малък сметосъбиращ автомобил и една комбинирана каналопочистваща машина. Новата техника ще се използва за отводняване и почистване на отводнителната и дъждоприемната канализация.
Основната цел на инвестицията е по-ефективното функциониране на общинската система за управление на отпадъците, по-качествено обслужване на населението и създаване на по-комфортна и здравословна жизнена среда за жителите на Кюстендил.
