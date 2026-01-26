Огнян Атанасов проведе работна среща с ръководството на една от водещите производствени компании в града във връзка с плановете на дружеството за разширяване на производството, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Основен акцент в разговора бе намерението на компанията да увеличи производствения си капацитет и да разкрие нови работни места. През настоящата година се планира назначаването на 50 нови служители. В момента в предприятието работят 110 души, като през изминалата година към екипа са се присъединили още 30 работници.
По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за съдействие от страна на Общината, включително във връзка с кадровото обезпечаване, инфраструктурата и устойчивото развитие на инвестицията. Инж. Огнян Атанасов подчерта, че Община Кюстендил подкрепя всички работодатели, които създават заетост и допринасят за развитието на местната икономика.
От своя страна ръководството на компанията заяви готовност за дългосрочно партньорство и разширяване на производствената си дейност в Кюстендил.
Срещата е част от последователните усилия на общинското ръководство за насърчаване на инвестициите, разкриване на нови работни места и поддържане на активен диалог с местния бизнес, включително чрез представяне на възможности за финансиране по национални и европейски програми.
