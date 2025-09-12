Нови и разнообразни дейности в ОДК – Кюстендил

© Blagoevgrad24.bg Обединен детски комплекс – Кюстендил стартира приемът за новата учебна година, съобщи пред Blagoevgrad24.bg директорът на ОДК Пролет Хранова. Вратите на центъра са широко отворени за всички деца от 6 до 18 години. "Тази година предлагаме още по-богата и разнообразна програма, насочена към развиване на ученията и интересите на децата по иновативен и забавен начин. Основен акцент поставяме върху модерните методи на преподаване и активната популяризация на дейностите на ОДК“, каза Пролет Хранова.



Тя посочи, че се запазват обичаните школи и клубове, сред които са театралната школа, школата по изобразително изкуство, школата по приложно изкуство, спортните школи по тенис на маса и по таекуондо. Детско-юношеският танцов състав "Кюстендилче“ продължава своята дейност, но ще бъде с нов художествен ръководител. Ще работят и клубовете по авио и ракетомоделизъм, по шахмат и екоклуб "Бъдеще в зелено“.



"През новата учена година нашата програма се разширява с няколко вълнуващи нови форми. Школа по английски език и школа по математика за ученици от I до IV клас, чиито фокус е върху интересите и любопитството на децата, а не върху строгата училищна програма. Вокална група "Джуниър“, клуб по програмиране и роботика, клуб по гръцки език, клуб по журналистика "Гласът на ОДК“, сподели Пролет Хранова.



По думите ѝ ОДК развива и Център за кариерно ориентиране. В него учениците ще могат да получат ценни съвети и насоки за избора след VII и след XII клас. "Нашата цел е да предоставим на децата възможно най-широк спектър от занимания. ОТ изкуства и спорт, през технологии и науки, до изучаване на езици“, допълни Хранова.



Заявления за записване могат да се подават онлайн, чрез електронната форма на интернет сайта на ОДК или на място – град Кюстендил, улица "Марин Дринов“7.



Директорът на ОДК – Кюстендил посочи, че обучението във всички школи и клубове е безплатно за децата.