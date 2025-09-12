ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нови и разнообразни дейности в ОДК – Кюстендил
Тя посочи, че се запазват обичаните школи и клубове, сред които са театралната школа, школата по изобразително изкуство, школата по приложно изкуство, спортните школи по тенис на маса и по таекуондо. Детско-юношеският танцов състав "Кюстендилче“ продължава своята дейност, но ще бъде с нов художествен ръководител. Ще работят и клубовете по авио и ракетомоделизъм, по шахмат и екоклуб "Бъдеще в зелено“.
"През новата учена година нашата програма се разширява с няколко вълнуващи нови форми. Школа по английски език и школа по математика за ученици от I до IV клас, чиито фокус е върху интересите и любопитството на децата, а не върху строгата училищна програма. Вокална група "Джуниър“, клуб по програмиране и роботика, клуб по гръцки език, клуб по журналистика "Гласът на ОДК“, сподели Пролет Хранова.
По думите ѝ ОДК развива и Център за кариерно ориентиране. В него учениците ще могат да получат ценни съвети и насоки за избора след VII и след XII клас. "Нашата цел е да предоставим на децата възможно най-широк спектър от занимания. ОТ изкуства и спорт, през технологии и науки, до изучаване на езици“, допълни Хранова.
Заявления за записване могат да се подават онлайн, чрез електронната форма на интернет сайта на ОДК или на място – град Кюстендил, улица "Марин Дринов“7.
Директорът на ОДК – Кюстендил посочи, че обучението във всички школи и клубове е безплатно за децата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 301
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: