Нови цени за потребителите в обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода“ ЕООД, влизат в сила от 1 март, предаде. От дружеството посочиха, че промяната е в съответствие с решение, взето на 19 декември 2025 година от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).Решението на КЕВР е издадено в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и подзаконовата нормативна уредба и представлява административен акт, който следва да бъде стриктно приложен с оглед предоставянето от ВиК операторите на качествени ВиК услуги на икономически обосновани и социално поносими цени.Цената за доставяне на вода на потребителите става 1,150 евро. Отвеждането на отпадъчни води ще бъде 0,161 евро. Пречистването на отпадъчни води при битовите потребители ще е 0,385 евро, а за промишлените – 0,567 евро и 0,655 евро. Посочените цени са без ДДС.От водното дружество заявиха, че минимално увеличение – съответно от 0,013 евро без ДДС и 0,008 евро без ДДС – има само при две от ВиК услугите – "доставяне на вода на потребителите“ и "отвеждане на отпадъчни води“. Общото поскъпване е малко над 1%. При останалите услуги, от 01.01.2026 г., "Кюстендилска вода“ ЕООД е намалила цените.Утвърдените цени са въз основа на одобрен бизнес план за развитие на дейността на "Кюстендилска вода“ като ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г., признати икономически обосновани разходи, заложени инвестиционни ангажименти, както и показатели за качество и ефективност."Неприлагането им би довело до отклонение от одобрената регулаторна рамка и риск от неизпълнение на регулаторните показатели“, посочиха от дружеството.Необходимостта от актуализация на цената на водата произтича от няколко основни фактора. Сред тях са увеличените разходи за електроенергия, повишените разходи за материали, външни услуги и поддръжка на ВиК инфраструктурата, ръстът на минималната работна заплата и свързаните с това разходи за персонал, необходимостта от осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на инвестиционната програма, включително подмяна на амортизирани водопроводи и намаляване на загубите на вода, както и гарантиране на устойчивост на услугата и поддържане на изискуемото качество съгласно нормативните стандарти.Приходите от ВиК услуги са основният източник за покриване на текущите експлоатационни разходи, обслужване на задълженията и финансиране на инвестиционната програма.