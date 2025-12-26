Нови 19 проекта на фирми от област Кюстендил са одобрени за финансиране по процедурата "Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г. (ПРР), предадеРешението е взето от Управляващия орган на европейската програма след анализ на резултатите от приключилата оценка на проектните предложения. При нея за фирми от област Кюстендил първоначално бяха одобрени проекти на обща стойност 39,2 млн. лева.От първоначално предвидените средства 31,4 млн. лева бяха насочени към съществуващи предприятия, а 7,8 млн. лева – към новосъздадени фирми. С новото решение сумата за съществуващи предприятия в област Кюстендил – 31 432 933 лева, съгласно Насоките за кандидатстване, се увеличава с 30% и достига 40 862 813 лева, което представлява допълнителен ресурс от близо 9,5 млн. лева.Решението е взето на база на това, че предвидените в проектните предложения инвестиции са с приоритетна насоченост към сектори с голям потенциал, както и към национални и регионални приоритетни сектори, съгласно "Националната стратегия за малките и средните предприятия“ 2021–2027 г. Проектите попадат и в обхвата на тематичните области и подобласти на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021–2027 г.Очаква се реализирането на проектите да създаде подходящи условия и среда за предприятията за плавен преход към чисти технологии, по-широко използване на възобновяеми енергийни източници, както и за разкриване на нови устойчиви работни места в региона.