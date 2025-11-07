ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова схема: "Ало" измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно
Следовател Велчев обяснил, че мъж на име Радослав Колев опитал да изтегли кредит от банка с клон на "Цариградско шосе".
"В документа имало всичките ми лично данни, но служителите се усъмнили, задали му няколко уточняващи въпроса и мъжът се стреснал, взел пълномощното и избягал, каза още мнимият полицай", твърди Воденичарова пред NOVA.
Мъжът от телефонната слушалка поискал имейл, на който да изпрати своите идентификационни данни и профил на човека, който се опитал да изтегли кредит от името на журналиста.
"Единият документ беше служебна карта със снимка. На мястото на "печат" пишеше "штамп", от което е видно, че е фалшива", обясни журналистът.
Върху другия документ имало снимка на истински престъпник, който преди няколко години опитал да избяга от затвора.
От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и увериха, че работят по случая. От полицията подчертаха, че в районните управления следователи няма.
