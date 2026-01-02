Планинският спасителен отряд "Осогово“ се сдоби с ценна нова придобивка, предаде. Планинските спасители от Осоговската планина споделиха радостта си и изразиха благодарност за получената моторна шейна, която ще даде нови възможности за по-бързи и ефективни действия при спасителни акции и обучения в планината.Закупуването на специализираната техника е осъществено с подкрепата на няколко фирми и дарители, сред които и Община Кюстендил. Благодарение на общите усилия е осигурена необходимата техника, която ще подпомага работата на спасителите при тежки метеорологични условия и в труднодостъпни терени.Планинският спасителен отряд "Осогово“ е създаден през 1960 година като част от състава на Българския червен кръст. Отрядът извършва дейности по планинско спасяване и превенция в планините Пенкьовска, Кобилска, Изворска, Чудинска, Конявска, Земенска, Лисец и Осоговска, с обща площ от около 1 200 кв. км.Базата на отряда се намира в Осоговската планина, където се осигуряват постоянни дежурства и готовност за бърза реакция при инциденти сред любителите на планината.