Нова придобивка за планинските спасители в Кюстендил
Закупуването на специализираната техника е осъществено с подкрепата на няколко фирми и дарители, сред които и Община Кюстендил. Благодарение на общите усилия е осигурена необходимата техника, която ще подпомага работата на спасителите при тежки метеорологични условия и в труднодостъпни терени.
Планинският спасителен отряд "Осогово“ е създаден през 1960 година като част от състава на Българския червен кръст. Отрядът извършва дейности по планинско спасяване и превенция в планините Пенкьовска, Кобилска, Изворска, Чудинска, Конявска, Земенска, Лисец и Осоговска, с обща площ от около 1 200 кв. км.
Базата на отряда се намира в Осоговската планина, където се осигуряват постоянни дежурства и готовност за бърза реакция при инциденти сред любителите на планината.
