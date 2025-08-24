Новини
Нова библиотека за младите читатели в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 10:23Коментари (0)40
© Фокус
Младите читатели в Кюстендил се сдобиха с нова библиотека, предаде "Фокус“. Тя е в Младежкия център и вече е пълна с нови и интересни книги. Участниците от клуб "Литератор“ имаха радостната задача да подредят новата ни библиотека - един истински дом на книгите и вдъхновението.

Сред лавиците на библиотеката са обиани произведения от световната литературо, класики от български автори, разнообразие от жанрове и съвременни заглавия. Селекция, съобразена с интересите на младите хора и всеки читателски вкус.

Съвсем скоро библиотеката ще се обогати с още 250 заглавия. "Добре дошли в нашия нов литературен дом - нашата библиотека е отворена безплатно за всички млади хора между 13 и 29 години, които обичат да четат, да откриват и да пътуват чрез силата на думите“, казаха от Младежкия център.






