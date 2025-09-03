ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов уролог и безплатни консултации в кюстендилската болница
Известният и добър специалист по урология доц. доктор Цветин Генадиев е вече част от екипа на болницата в Кюстендил. Заедно с доцента в отделението на лечебното заведение ще диагностицира и лекува неговият асистент доктор Мартин Апостолов.
Доц. д-р Генадиев практикува лекарската професия от 1994 година. Получава специалност по “Урология" през 1998 година, защитава успешно докторантура на тема “Лапароскопска лимфна дисекция" през 2007 г., с което поставя началото на лапароскопията в българската урология. Придобива звание доцент по Урология през 2010 година. По време на урологичната си дейност доц. Генадиев се отдава на проучване, въвеждане и утвърждаване на съвременни методи за диагностика и лечение на простатна жлеза в българската урологична практика.
Основни дейности са лапароскопските операции при рак на простата, високодозовата брахитерапия при рак на простата, операциите с робот Да Винчи при рак на простата, където е първият самостоятелен уролог на конзолата.
"Доц. Генадиев издава първата монография у нас на тема “Лапароскопска урология". Въвежда, представя и публикува два нови метода в българската и световна практика – лапароскопска операция за камъни в пикочен мехур и лапароскопска операция, алтернатива на отворената операция, при аденом на простатата. Има редица публикации и презентации по темата. Редица специализации в Словения, Швейцария, Германия“, посочиха от здравното заведение.
Доц. Генадиев обявява и безплатни профилактични прегледи, които ще се проведат на 10 септември (сряда), от 10:00 ч. Записването става само предварително на тел.: 0882543894. Часове за безплатни консултации могат да се записват най-късно до 5 септември (петък).
