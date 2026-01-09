ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов районен съдия в Кюстендил
© Окръжен съд - Кюстендил
Съдия Рачев положи клетва и подписа акта за встъпване в длъжност, пред Общото събрание на съдиите и административния ръководител – председателя на Районен съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.
Съдия Рачев бе приветстван с добре дошъл от председателя на РС Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров, който му пожела здраве и професионално удовлетворение.
Съдия Тихомир Рачев е роден във Видин. Завършил е "Право“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през 2020 година. Като участник в Стажантската програма "Фулбрайт“ е награден с 2- месечен стаж във Федерален окръжен съд в Ню Орлиънс, САЩ. Разпределен е от ВСС за младши съдия в Окръжен съд Бургас, от където като командирован е работил 10 месеца в Районен съд Айтос.
Съдия Тихомир Рачев ще разглежда граждански дела в Районен съд Кюстендил. Първото му разпределено дело е по жалба на потребител срещу институция за бързи кредити.
Още от категорията
/
Община Банско обяви: До 5 януари няма да може да плащате онлайн, както и на касите за битови сметки
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кмет се трогна от съдбата на многочленно семейство
19:19 / 08.01.2026
НАП влиза в търговските обекти в Банско с "таен клиент"
18:00 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.