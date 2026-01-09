Тихомир Рачев встъпи в длъжност "съдия“ в Районен съд Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Той бе назначен за редови магистрат с решение на Съдийската колегия на ВСС от край на миналата година, след приключването на максималния срок за стаж като младши съдия.Съдия Рачев положи клетва и подписа акта за встъпване в длъжност, пред Общото събрание на съдиите и административния ръководител – председателя на Районен съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.Съдия Рачев бе приветстван с добре дошъл от председателя на РС Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров, който му пожела здраве и професионално удовлетворение.Съдия Тихомир Рачев е роден във Видин. Завършил е "Право“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през 2020 година. Като участник в Стажантската програма "Фулбрайт“ е награден с 2- месечен стаж във Федерален окръжен съд в Ню Орлиънс, САЩ. Разпределен е от ВСС за младши съдия в Окръжен съд Бургас, от където като командирован е работил 10 месеца в Районен съд Айтос.Съдия Тихомир Рачев ще разглежда граждански дела в Районен съд Кюстендил. Първото му разпределено дело е по жалба на потребител срещу институция за бързи кредити.