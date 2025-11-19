ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов проект укрепва водната сигурност в Сапарева баня
© Фокус
Инициативата е част от националната програма за приоритетни инвестиции в общинската инфраструктура. Одобрението за финансиране затвърждава усилията на кмета Калин Гелев да модернизира ВиК системата и да осигури устойчиво развитие на населените места в общината.
През 2024 г. Сапарева баня успешно приключи работата по първия проект от програмата – реконструкцията на допълнителния водопровод от река Прав Искър към с. Сапарево. Резултатът: по-стабилно водоснабдяване и намалени загуби на питейна вода.
От септември 2025 г. текат строително-монтажните дейности и по друг ключов обект – довеждащия водопровод за с. Ресилово. Той ще подава вода към съществуващия и новоизграден резервоар, като ще реши дългогодишния проблем с водоснабдяването в селото.
Паралелно с това общината очаква старт и на останалите проекти по Националната инвестиционна програма. Те включват изграждането на експозиционна сграда за културно-историческо наследство в Сапарева баня, реконструкция на второстепенни водопроводни клонове в Сапарево и обновяване на близо 30 улици в Сапарева баня, Овчарци, Ресилово и Сапарево.
Всички обществени поръчки вече са проведени, избрани са изпълнители и са подписани договори. Подготовката на проектите продължи над две години – време, през което общината извърши всички необходими технически разработки и административни процедури и получи нужните одобрения от институциите.
Още от категорията
/
Четири нови отделения и две нови медицински дейности са заложени в предложението за нова болница между Петрич и Сандански
14.11
Съдът в Русе отхвърли искането за отвод по делото на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.