Кметът на Сапарева баня Калин Гелев подписа деветото поред споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на ключов инфраструктурен проект, предаде. Той предвижда изграждане на довеждащ водопровод от разпределителна шахта в местността Валявица до бъдещ резервоар с обем 1000 m³, както и нов захранващ водопровод към съществуващата мрежа в района на Кузни бунар. Проектът е на стойност до 2 млн. лева и трябва да бъде завършен до 30 юни 2027 г.Инициативата е част от националната програма за приоритетни инвестиции в общинската инфраструктура. Одобрението за финансиране затвърждава усилията на кмета Калин Гелев да модернизира ВиК системата и да осигури устойчиво развитие на населените места в общината.През 2024 г. Сапарева баня успешно приключи работата по първия проект от програмата – реконструкцията на допълнителния водопровод от река Прав Искър към с. Сапарево. Резултатът: по-стабилно водоснабдяване и намалени загуби на питейна вода.От септември 2025 г. текат строително-монтажните дейности и по друг ключов обект – довеждащия водопровод за с. Ресилово. Той ще подава вода към съществуващия и новоизграден резервоар, като ще реши дългогодишния проблем с водоснабдяването в селото.Паралелно с това общината очаква старт и на останалите проекти по Националната инвестиционна програма. Те включват изграждането на експозиционна сграда за културно-историческо наследство в Сапарева баня, реконструкция на второстепенни водопроводни клонове в Сапарево и обновяване на близо 30 улици в Сапарева баня, Овчарци, Ресилово и Сапарево.Всички обществени поръчки вече са проведени, избрани са изпълнители и са подписани договори. Подготовката на проектите продължи над две години – време, през което общината извърши всички необходими технически разработки и административни процедури и получи нужните одобрения от институциите.