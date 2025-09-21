ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов прием в най-старата културна институция в Кюстендил
В читалището ще работят и ще приемат нови членове: Танцова формация "Нова генерация", Фолк-арт формация, Вокална формация "Неразделни", Фолклорна формация "Трепетлика", Детска фолклорна група "Звездици", Вокална формация "Струмски полъх", Смесен хор "Братство", Туристически хор "Осоговско ехо", Музикална компания "Пей сърце", Студио "Дебют", Клуб по спортни танци "Пауталия", Литературен клуб "Веса Паспалеева", Детска театрална школа.
Организират се занимания и в школите по изобразително изкуство и шахмат. Чуждоезиковото обучение е по английски език.
"Както винаги, подготовката в различните форми на обучение е поверена на висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит. Възпитаниците на школите и курсовете към читалището, както и творческите колективи всяка година завоюват призови места в международни и национални фестивали, конкурси и олимпиади“, посочиха от читалището.
