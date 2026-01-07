Общината в Дупница прави нов опит за продажба на репатриращия си автомобил, предаде. Вече е в сила решение на Общинския съвет, чрез което е дадено съгласие за продажбата.Това може да стане с публичен търг с явно наддаване за специализираното транспортно превозно средство. Пазарната оценка 22 496. 84 евро без ДДС. Определен е и депозита за участие в търга – 2 249. 68 евро, представляващи 10% от началната цена.Публичният търг с явно наддаване трябва да се проведе най-късно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването му.