|Нов навес за кучетата в общинския приют в Кюстендил
Средствата са осигурени от германска организация, която дарява 1 000 евро, както и от парите, събрани по време на благотворителните базари на доброволците от "Мръсни лапички“.
Особени благодарности организаторите отправят към мъжете, работещи в приюта, които сами изграждат навеса без заплащане – движени единствено от любовта си към животните. Новият навес осигурява защита от дъжд и сняг на две заграждения и значително подобрява условията за живот на кучетата в приюта.
"Благодарим на всички, които помогнаха! Вие сте нашата мотивация и вдъхновение. С вашата подкрепа показваме, че когато има съпричастност и доброта, всяка трудност може да бъде преодоляна“, споделиха от приюта.
Основната цел на инициативата остава повишаването на хуманното отношение към животните, осведомеността за проблема с бездомните кучета и подобряването на условията в общинския приют на Кюстендил.
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
