Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нов навес за кучетата в общинския приют в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 14:03Коментари (0)114
© Фокус
виж галерията
В общинския приют за безстопанствени кучета в Кюстендил беше изграден първият навес, направен изцяло с благотворителни средства и доброволен труд, предаде "Фокус“. Проектът, на стойност около 4 000 лв., е реализиран благодарение на съвместните усилия на много добри хора.

Средствата са осигурени от германска организация, която дарява 1 000 евро, както и от парите, събрани по време на благотворителните базари на доброволците от "Мръсни лапички“.

Особени благодарности организаторите отправят към мъжете, работещи в приюта, които сами изграждат навеса без заплащане – движени единствено от любовта си към животните. Новият навес осигурява защита от дъжд и сняг на две заграждения и значително подобрява условията за живот на кучетата в приюта.

"Благодарим на всички, които помогнаха! Вие сте нашата мотивация и вдъхновение. С вашата подкрепа показваме, че когато има съпричастност и доброта, всяка трудност може да бъде преодоляна“, споделиха от приюта.

Основната цел на инициативата остава повишаването на хуманното отношение към животните, осведомеността за проблема с бездомните кучета и подобряването на условията в общинския приют на Кюстендил.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Актуални теми
Никола Саркози влиза в затвора
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Животните на Фокус
Поскъпване на хранителните продукти
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: