© Фокус виж галерията В общинския приют за безстопанствени кучета в Кюстендил беше изграден първият навес, направен изцяло с благотворителни средства и доброволен труд, предаде "Фокус“. Проектът, на стойност около 4 000 лв., е реализиран благодарение на съвместните усилия на много добри хора.



Средствата са осигурени от германска организация, която дарява 1 000 евро, както и от парите, събрани по време на благотворителните базари на доброволците от "Мръсни лапички“.



Особени благодарности организаторите отправят към мъжете, работещи в приюта, които сами изграждат навеса без заплащане – движени единствено от любовта си към животните. Новият навес осигурява защита от дъжд и сняг на две заграждения и значително подобрява условията за живот на кучетата в приюта.



"Благодарим на всички, които помогнаха! Вие сте нашата мотивация и вдъхновение. С вашата подкрепа показваме, че когато има съпричастност и доброта, всяка трудност може да бъде преодоляна“, споделиха от приюта.



Основната цел на инициативата остава повишаването на хуманното отношение към животните, осведомеността за проблема с бездомните кучета и подобряването на условията в общинския приют на Кюстендил.