Районното управление на МВР в Дупница има нов ръководител, съобщиха от пресцентъра наДиректорът на дирекцията, старши комисар Райчо Омерски, представи пред служителите на Районното управление главен инспектор Добромир Добрев, който е назначен да изпълнява функциите на началник на управлението.Досегашният ръководител на РУ – Дупница е командирован за изпълнение на задачи в ГПУ Свиленград към РДГП – Елхово.Добромир Добрев е дългогодишен служител на системата на МВР, като последно е заемал длъжност в сектор "Икономическа полиция“ към ОДМВР – Кюстендил.