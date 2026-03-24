Районното управление на МВР в Дупница има нов ръководител, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

Директорът на дирекцията, старши комисар Райчо Омерски, представи пред служителите на Районното управление главен инспектор Добромир Добрев, който е назначен да изпълнява функциите на началник на управлението.

Досегашният ръководител на РУ – Дупница е командирован за изпълнение на задачи в ГПУ Свиленград към РДГП – Елхово.

Добромир Добрев е дългогодишен служител на системата на МВР, като последно е заемал длъжност в сектор "Икономическа полиция“ към ОДМВР – Кюстендил.