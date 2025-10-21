Новини
Нов мандат за председателя на Окръжен съд – Кюстендил
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Пенка Братанова за втори мандат като административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, предаде Blagoevgrad24.bg.

Съдия Братанова има над 30 години стаж в съдебната система. Кариерата ѝ започва на 09.05.1994 г. като съдия в Районен съд – Кюстендил, след което от 02.11.1998 г. е съдия в Окръжен съд – Кюстендил. От 28.05.2010 г. до 04.03.2020 г. е зам.-административен ръководител – зам.-председател на Окръжен съд – Кюстендил. В периода от 04.03.2020 г. до 04.03.2025 г. е административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил, след което изпълнява тези функции, включително към момента.

По време на изслушването си съдия Братанова представи отчет за изминалия мандат и сподели основните си приоритети за следващия период – подобряване на срочността и качеството на правораздаването и административното обслужване на гражданите, повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители, усъвършенстване на процеса на управление на човешките ресурси и ефективно използване на информационните технологии за постигане на прозрачност на правораздавателния процес.

Членовете на ВСС изразиха единодушна подкрепа за нейната кандидатура и дадоха висока оценка за работата ѝ. Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова я определи като "безапелационен кандидат за председател на Окръжен съд – Кюстендил“ и подчерта умението ѝ да изгражда чувство за общност между съдиите от окръжния и районните съдилища.






