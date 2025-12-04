Миряните в Сапарева баня посрещнаха за първи път празника Св. Варвара в новоизградения храм, съобщиха от пресцентъра на. С водосвет за здраве и благоденствие бе отбелязан храмовият празник Св. Варвара в Сапарева баня. Жители и гости на града се събраха в новопостроения храм, който отвори врати специално за днешния празник. Отец Димитър, отец Георги и дякон Николай отслужиха водосвета и благословиха курбана, който бе раздаден на присъстващите миряни.Отец Димитър припомни как е започнал строежът на храма и благодари на кмета Калин Гелев и на всички дарители, с помощта на които е построен. Отчето припомни, че дълги години на това място е имало само оброчище на Светицата. По инициатива и със съвместни усилия на кметска управа, дарители и миряни вече има новопостроен красив храм. Предстои неговото изографисване и оформяне на парково пространство около светата обител. Самият Патриарх Даниил посети преди три месеци “Св. Варвара" и даде своята благословия за довършването на храма.На днешния водосвет за здраве присъстваха кметът Калин Гелев, областният управител инж. Методи Чимев и неговият заместник Георги Джоглев, председателят на ОбС Костадин Николов, зам.-кметовете Михаела Динева, Силвия Иванова и Илияна Базиргянова, общински съветници и много други.