close




Нов физкултурен салон и 150 години просветно дело в село Крайници
Автор: Венцислав Илчев 16:16Коментари (0)48
© Фокус
В дупнишкото село Крайници бе открит новоизграден физкултурен салон към училище "Христо Ботев“, събитието съвпадна с празнуването на 150 години просветно дело в населеното място, предаде "Фокус“ Сред гостите бе и Негово Светейшество патриарх Даниил, който подчерта значението на връзката между образование и духовност.

"Да има повече такива придобивки, да се обновяват училищата, селцата и в по-малките населени места. Грижата на държавата е похвална. Българското училище не е давало само образование и възпитание – то е рожба на Българската православна църква. Единството между светска и духовна просвета е традиционно и е дало добри резултати за обществото и държавата. Време е да се върнем към корените“, каза патриархът.

Той обърна внимание и на значението на физическата култура за децата, като припомни старата максима "Здрав дух в здраво тяло“. "За да бъде здраво тялото, трябва да има здрав дух, защото ако духът не е здрав, това има негативни последици за тялото. Нужно е да се подкрепи българското образование, за да запознава децата с ценностната система, която е съхранила народа ни и е дала достойни членове на обществото“, допълни патриарх Даниил.

Той коментира и навлизането на религията в училищата: "Това е странно само за хората, които са се отдалечили от вярата и Църквата. Опитът дори в държави като САЩ показва, че студентите имат православен параклис в университетите и държавата подкрепя това. Напълно е възможно и в България започналият процес да продължи и да завърши успешно.“

Откриването на салона е част от усилията за модернизация на училищата и подобряване на условията за образование и спорт в по-малките населени места, като по този начин се съчетават традиционните духовни ценности с модерните потребности на учениците.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
