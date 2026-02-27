Нов дигитален клуб към Народно читалище "Просвета 1920“ в кочериновското село Мурсалево вече посреща своите първи посетители и отваря врати към света на съвременните технологии за местната общност, предаде. Специален гост при откриването бе заместник-кметът на Община Кочериново Ива Черногорска."Тези пространства са мост между поколенията. Те дават увереност на хората, че могат да бъдат активна част от съвременния свят. За нас културата и знанието не са формалност, те са кауза“, каза зам.-кметът Ива Черногорска. Тя подчерта, че ръководството в лицето на кмета Станислав Горов и екипът на Общината, работят последователно за възстановяване и надграждане ролята на културата в гражданското общество и читалищната мрежа. Подобни дигитални пространства вече функционират и в още две читалища на територията на общината, като целта е устойчиво разширяване на достъпа до знания и електронни услуги.Дигиталният клуб в село Мурсалево е изграден по процедура "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ и предоставя напълно безплатен интернет и електронни услуги на местното население, както и свободен достъп до онлайн услуги, обучения и актуална информация.Новото пространство ще подпомага възрастните хора в придобиването на дигитални умения, ще улеснява комуникацията им с институции и ще разширява възможностите им за активен обществен живот.В края на миналата година в читалището отвори врати и напълно обновена библиотека - модерно и уютно пространство за четене, учене и културни инициативи. Така НЧ "Просвета 1920“ постепенно се утвърждава като съвременен образователен и духовен център, съчетаващ традиция и иновация.Развитието на мрежата от дигитални клубове в община Кочериново продължава. Предстои откриването на още едно такова пространство към НЧ "Пробуда – 1919“, което ще разшири възможностите за достъп до знания и електронни услуги за още повече жители на общината.