Нов дигитален клуб отвори врати в село Мурсалево
"Тези пространства са мост между поколенията. Те дават увереност на хората, че могат да бъдат активна част от съвременния свят. За нас културата и знанието не са формалност, те са кауза“, каза зам.-кметът Ива Черногорска. Тя подчерта, че ръководството в лицето на кмета Станислав Горов и екипът на Общината, работят последователно за възстановяване и надграждане ролята на културата в гражданското общество и читалищната мрежа. Подобни дигитални пространства вече функционират и в още две читалища на територията на общината, като целта е устойчиво разширяване на достъпа до знания и електронни услуги.
Дигиталният клуб в село Мурсалево е изграден по процедура "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ и предоставя напълно безплатен интернет и електронни услуги на местното население, както и свободен достъп до онлайн услуги, обучения и актуална информация.
Новото пространство ще подпомага възрастните хора в придобиването на дигитални умения, ще улеснява комуникацията им с институции и ще разширява възможностите им за активен обществен живот.
В края на миналата година в читалището отвори врати и напълно обновена библиотека - модерно и уютно пространство за четене, учене и културни инициативи. Така НЧ "Просвета 1920“ постепенно се утвърждава като съвременен образователен и духовен център, съчетаващ традиция и иновация.
Развитието на мрежата от дигитални клубове в община Кочериново продължава. Предстои откриването на още едно такова пространство към НЧ "Пробуда – 1919“, което ще разшири възможностите за достъп до знания и електронни услуги за още повече жители на общината.
