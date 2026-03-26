Нов STEM център беше открит в Професионалната гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски“ в Кюстендил, предаде ФОКУС. С реализирането на подобни образователни пространства се цели модернизиране на учебния процес и създаване на по-добри условия за подготовка на учениците.

С въвеждането на STEM центрове в училищата на територията на общината, учениците ще имат възможност за по-практическо обучение, съобразено с новите технологии и съвременните изисквания на пазара на труда.

По време на откриването беше подчертано значението на съчетаването на традиционните знания с иновациите, особено в сферата на селското стопанство, където технологиите заемат все по-важно място.

Ръководството на учебното заведение изрази увереност, че новият център ще допринесе за развитието на практически умения, критично мислене и по-голям интерес към науката и технологиите сред учениците.

Инвестициите в подобни проекти са част от усилията за подобряване на качеството на образованието и подготовката на младите хора за бъдещата им професионална реализация.