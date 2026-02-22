Нормално протича изборният процес в селата Блажиево и Бараково, предадеПо данни на Общинската избирателна комисия в Бобошево секцията в село Блажиево е отворила в 7.00 часа, като гласуването протича без проблеми. Право на глас в частичния избор за кмет имат 336 жители на населеното място.Нормално е започнал изборният ден и в село Бараково, община Кочериново. От Общинската избирателна комисия посочиха, че в гласуването за кмет могат да участват 300 избиратели. В селото е разкрита една избирателна секция. Към този час няма подадени жалби и сигнали.