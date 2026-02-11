Незаконно сметище притеснява жителите на Кресна, става ясно от публикация в социалните мрежи. Местни хора сигнализират, че мястото се намира насред улица "Яне Сандански".По думите му там живеят хора, а мястото бавно, но славно се превръща в сметището на Кресна."Не стига, че улицата е цялата в огромни дупки, ами и това трябва да търпим.Вместо общината и нейните жители да облагородят това място, успешно я превръщат в незаконно сметище! За телевизията сме!!! Срам!", допълва авторът на публикацията.