Незаконно сметище притеснява жителите на Кресна
По думите му там живеят хора, а мястото бавно, но славно се превръща в сметището на Кресна.
"Не стига, че улицата е цялата в огромни дупки, ами и това трябва да търпим.
Вместо общината и нейните жители да облагородят това място, успешно я превръщат в незаконно сметище! За телевизията сме!!! Срам!", допълва авторът на публикацията.
Жители на Сандански излязоха на протест в защита на шофьора, предизвикал тежка катастрофа край Телиш
