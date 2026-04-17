При проверката от страна на криминалистите при ОДМВР - Благоевград и служители на РУ-Сандански, извършена на 15 април, бяха открити незаконна пушка и боеприпаси. Това съобщиха от ОДМВР - Благоевград за Blagoevgrad24.bg.

В обитавана от 62-годишния мъж жилищна сграда в землището на град Сандански са открити пушка и около 56 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия, за които не са предоставени необходимите документи за съхранение и притежание.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.