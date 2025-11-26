На 26 ноември Българската православна църква почита Св. Стилиан Пафлагонийски, наречен още Детепазител. По този повод в храм "Рождество Богородично“ и в параклиса "Св. Стилиан“, в град Симитли ще се състои Архиерейска Света литургия от 09:30 часа, която ще бъде отслужена за поредна година от негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, отец Спас Веселински в съслужение с други свещеници.Припомняме, че преди 10 години Неврокопският митрополит Серафим освети параклиса "Св. Стилиан“, който се намира точно до храм "Рождество Богородично“. От изграждането на параклиса до днес той е предпочитано място от миряните в Симитли за извършване на свето кръщение на техните деца. Местните жители приемат, че както Света Богородица, така и Св. Стилиан са закрилници на град Симитли.Свети Стилиан Пафлагонийски, наречен още Детепазител, се възприема като закрилник на бебетата и малките деца. Почита се особено много като покровител на кърмачетата. Според народната вяра през целия ден не се работи нищо вкъщи, за да не боледуват децата. Жените месят и раздават питки и варена царевица за здраве на децата.