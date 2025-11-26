ЗАРЕЖДАНЕ...
Неврокопският митрополит Серафим ще отслужи Архиерейска Света литургия в Симитли
Припомняме, че преди 10 години Неврокопският митрополит Серафим освети параклиса "Св. Стилиан“, който се намира точно до храм "Рождество Богородично“. От изграждането на параклиса до днес той е предпочитано място от миряните в Симитли за извършване на свето кръщение на техните деца. Местните жители приемат, че както Света Богородица, така и Св. Стилиан са закрилници на град Симитли.
Свети Стилиан Пафлагонийски, наречен още Детепазител, се възприема като закрилник на бебетата и малките деца. Почита се особено много като покровител на кърмачетата. Според народната вяра през целия ден не се работи нищо вкъщи, за да не боледуват децата. Жените месят и раздават питки и варена царевица за здраве на децата.
