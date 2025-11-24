ЗАРЕЖДАНЕ...
Нещо необичайно се случи на едно от кръстовищата в Кюстендил
Инициативата цели да привлече вниманието към безопасността на пътя в сезона, когато дъждът, мъглата и ранното смрачаване повишават риска от инциденти. "Есенният лист“ е символ на вниманието и грижата към човешкия живот – напомняне, че отговорното поведение на пътя е задължение на всички участници в движението.
Младите актьори, ръководени от Боряна Илиева, представиха поредица от етюди, отразяващи реални рискови ситуации: неправилно пресичане, внезапно стъпване на пътното платно и липса на концентрация. След това демонстрираха как трябва да изглежда правилното и безопасно пресичане – с оглеждане, изчакване и стриктно следване на сигналите. Децата от подготвителните групи на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ наблюдаваха с интерес и участваха активно в упражненията.
В организацията се включи и екип на "Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Кюстендил. Служителите временно спираха и пренасочваха автомобилите, за да осигурят безопасност на участниците в инициативата, както и на самите водачи, които с любопитство наблюдаваха случващото се.
Докато движението беше спряно, младите театрали подаряваха на шофьорите малки есенни листа с послания – кратки напомняния да пазят себе си и околните. "Не бързай – животът е пред теб“, "Гледай пътя, не телефона“, "Спри за миг, спаси живот“ – част от посланията предизвикаха усмивки и одобрение.
"Посланието на есенния лист“ поставя акцент върху ценността на човешкия живот – нещо, което, както подчертават организаторите, често се забравя в забързаното ежедневие. Инициативата цели да напомни, че вниманието и дисциплината на пътя не са просто правила, а израз на уважение към живота на всеки човек.
