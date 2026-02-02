Сподели close
Непълнолетна пострада при катастрофа край Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Катастрофата е възникнала на пътя София – Кюстендил.

42-годишен водач на лек автомобил движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, е излязъл от пътното платно и се е ударил в мантинела.

При инцидента е пострадала непълнолетна пътничка от задната седалка в автомобила – с фрактура на носа е. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.