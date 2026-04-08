Заради непредвидени метеорологични условия паркът за мечки край Белица е затворен за посетители. Това съобщиха от парка в профила си във FACEBOOK.

ФОКУС припомня, че Паркът за мечки край Белица отвори врати за посетители на 1 април.

През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12:00 до 18:00 часа. А през летните месеци - от 10:00 до 18:00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17:00 часа.