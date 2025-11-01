Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин

© Проверка в Национален парк "Пирин" разкри неочакван случай. На 30 октомври служители на парковата охрана към Дирекция "Национален парк Пирин“ при извършена проверка установиха незаконно бивакуване на територията на парка. На място е открит и извършителят на нарушението.



При опит на служителите да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение, лицето е проявило агресия.



Поради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР.



След пристигането на полицейския екип е установено, че лицето не притежава лични документи и е отведено в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че лицето е било обявено за изчезнало и впоследствие – обявено от съда за починало.



Дирекция "Национален парк Пирин“ благодари за съдействието на служителите на МВР – Банско и подчертава, че подобни случаи се третират с необходимата сериозност както от парковата охрана, така и от компетентните органи.



Напомняме, че дивото къмпингуване и бивакуване на територията на Национален парк "Пирин“ е строго забранено, освен на определените за целта места.



Нарушенията на този режим подлежат на санкции.