|Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
При опит на служителите да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение, лицето е проявило агресия.
Поради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР.
След пристигането на полицейския екип е установено, че лицето не притежава лични документи и е отведено в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че лицето е било обявено за изчезнало и впоследствие – обявено от съда за починало.
Дирекция "Национален парк Пирин“ благодари за съдействието на служителите на МВР – Банско и подчертава, че подобни случаи се третират с необходимата сериозност както от парковата охрана, така и от компетентните органи.
Напомняме, че дивото къмпингуване и бивакуване на територията на Национален парк "Пирин“ е строго забранено, освен на определените за целта места.
Нарушенията на този режим подлежат на санкции.
