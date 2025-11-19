Жители на Кюстендил и региона ще изразят недоволството си от прекратена прокурорска преписка, свързана с подадена жалба срещу изграждането на фотоелектрическа централа, съобщава. Събирането е насрочен за 21 ноември от 9.00 часа пред сградата на Прокуратурата в Кюстендил, където гражданите ще настояват разследването да бъде възобновено.Вече е подадена жалба срещу постановлението за прекратяване. Според жалбоподателя, в постановлението не са разгледани приложените доказателства и твърдения за нарушения на правни норми, посочени конкретно в жалбата, въпреки че те имат значение за правилното решаване на случая. Не са обсъдени и данните за възможни нарушения на екологичното законодателство.Фотоелектрическата централа се намира в землищата на селата Коняво и Дворище. Подалите сигнала до прокуратурата твърдят, че при изграждането ѝ са допуснати съществени нарушения, включително на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за екологична оценка.