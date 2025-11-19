ЗАРЕЖДАНЕ...
Недоволство в Кюстендил заради казус с фотоволтаична централа
Вече е подадена жалба срещу постановлението за прекратяване. Според жалбоподателя, в постановлението не са разгледани приложените доказателства и твърдения за нарушения на правни норми, посочени конкретно в жалбата, въпреки че те имат значение за правилното решаване на случая. Не са обсъдени и данните за възможни нарушения на екологичното законодателство.
Фотоелектрическата централа се намира в землищата на селата Коняво и Дворище. Подалите сигнала до прокуратурата твърдят, че при изграждането ѝ са допуснати съществени нарушения, включително на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за екологична оценка.
