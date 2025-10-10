Недоволство от ученическия обяд в Дупница

© Фокус Архив Родители на деца, обучаващи се в дупнишките училища, подават сигнали относно осигуряването на обедно меню за децата им, предаде "Фокус“. Според кмета на Община Дупница Първан Дангов, става въпрос за дейността на общинското дружество "Ученическо хранене“.



"Ще поискам среща с управителя на дружеството, за да изясним тези несъответствия. Ще помоля и Комисията по образование към Общинския съвет да си влезе в ролята и също да го изслуша. Няма как децата да не получават добро и здравословно хранене, когато говорим за общинско търговско дружество“, каза Първан Дангов.



По думите му не са единични сигналите, касаещи недобре приготвена храна, за студени храни, за недостатъчно количество. В същото време е повишена цената на купона за храна, която трябва да отговаря и на стандартите за здравословно хранене.



Кметът е категоричен, че ще бъде безкомпромисен. Около 10 са подадените сигнали лично към него.