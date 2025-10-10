ЗАРЕЖДАНЕ...
|Недоволство от ученическия обяд в Дупница
"Ще поискам среща с управителя на дружеството, за да изясним тези несъответствия. Ще помоля и Комисията по образование към Общинския съвет да си влезе в ролята и също да го изслуша. Няма как децата да не получават добро и здравословно хранене, когато говорим за общинско търговско дружество“, каза Първан Дангов.
По думите му не са единични сигналите, касаещи недобре приготвена храна, за студени храни, за недостатъчно количество. В същото време е повишена цената на купона за храна, която трябва да отговаря и на стандартите за здравословно хранене.
Кметът е категоричен, че ще бъде безкомпромисен. Около 10 са подадените сигнали лично към него.
